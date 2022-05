Carlo Ancelotti avoue : «Karim Benzema ne doit pas être coaché, mais…»

L’ancien attaquant de l’Inter Samuel Eto’o annonce un match amical à San Siro le 23 mai avec de nombreuses autres légendes du football telles que Francesco Totti, Andrea Pirlo et Leo Messi. Il a également dévoilé comment il a aidé l’argentin au début de sa carrière.

Eto’o est désormais président de la fédération camerounaise et a organisé un match amical en Italie pour récolter des fonds pour son ONG et Slums Dunk. «Je ne veux pas parler de football, mais de ce que ce sport peut faire pour favoriser l’inclusion et l’intégration», a-t-il déclaré à La Repubblica.

«C’est un outil extraordinaire car il dépasse les obstacles et parle toutes les langues. J’ai joué dans de nombreux pays et l’Espagne et l’Italie m’ont chaleureusement accueilli. Le message est qu’on peut vivre tous ensemble, en se respectant même s’il y a des clubs qui se pensent plus importants que d’autres et ont tendance à réaffirmer certaines hiérarchies», a-t-il ajouté.

«Je crois en la multiculture. Le sport est formidable parce qu’il a un rôle pour tout le monde. J’ai aussi été confronté à des chants de singe et j’ai eu des problèmes dans les rues également, mais je peux vous dire que l’Italie est le pays le moins raciste d’Europe et peut-être le moins hypocrite».

«Ma famille vit toujours à Milan , ma femme s’y sent bien. Ceux qui sont dans les stades sont des minorités qui ruinent l’image du pays. Je ne comprends pas qu’ils n’aient pas encore résolu ce problème. En Angleterre, ils ont réussi à le faire. Nous ne devrions jamais abandonner et nous concentrer sur les enfants qui rentrent chez eux et entendre les adultes parler de ces choses d’une certaine manière».

Comment Eto’o a-t-il convaincu Messi de rejoindre ?

Leo Messi, ancien coéquipier d’Eto’o à Barcelone, sera à San Siro le 23 mai pour le match amical avec d’autres légendes du football. Wesley Sneijder, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Paulo Dybala, Pippi Inzaghi, Andriy Shevchenko et Lilian Thuram, entre autres, assisteront également au match. Lors de son entretien, Eto’o abordé les débuts de Messi au club.

«J’étais à Barcelone quand il a été promu en équipe première et je lui ai donné quelques conseils. Je lui ai dit : ‘Qu’est-ce que tu veux faire, être un footballeur moyen ou travailler dur pour devenir quelqu’un ?’. Pour moi, il est le meilleur, nous parlons encore parfois, alors je l’ai appelé», a-t-il expliqué.