Carlo Ancelotti avoue enfin la vérité : «Je le dis. J’ai quitté le PSG de Neymar parce que…»

Le patron italien, aujourd’hui âgé de 62 ans, a été le premier cadre à être embauché sous le régime qatari après la prise de contrôle par méga-monnaie en 2011. Ancelotti a remplacé Antoine Kombouare au milieu de la saison 2011-12, mais a annoncé son intention de démissionner et de rejoindre le Real Madrid un an plus tard.

L’ancien entraîneur de Chelsea, qui se prépare à diriger son équipe madrilène à l’Etihad pour la demi-finale de la Ligue des champions de mardi contre Manchester City, a maintenant révélé pourquoi sa relation avec le club français en plein essor s’est détériorée.

«La culture française ne se résume pas au football, il y a le rugby, les chevaux… Les Français arrivaient une demi-heure avant l’entraînement et repartaient une demi-heure plus tard.

On a commencé à construire une structure, à installer une cuisine… J’ai aimé le projet mais la deuxième année, ils n’étaient pas si contents de moi.

Pour un match de Ligue des Champions pour lequel nous étions déjà qualifiés, nous avons perdu un match de championnat avant de gagner et ils m’ont dit que si je ne battais pas Porto, ils me licencieraient…

Je leur ai dit comment ils pouvaient me dire ça, ça brise la confiance. J’ai décidé en février que je voulais partir, même s’ils désiraient me renouveler», a expliqué Ancelotti, qui avait été champion de France avec le PSG lors de la saison 2012/2013.

Ses successeurs pourront sûrement confirmer qu’entraîner le PSG n’est pas un long fleuve tranquille.