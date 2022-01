Carla Pereyra se souvient de son premier rendez-vous avec Simeone : «Il pensait qu’il était Cholo»

Dans les docu-séries sur l’Argentin, sa femme raconte comment ils sont allés dans un cinéma du centre de Madrid et un homme a crié au technicien pour avoir sauté la file d’attente.

Fin 2013, Diego Pablo Simeone et Carla Pereyra se sont rencontrés pour la première fois dans un restaurant de la capitale et le coup de foudre entre les deux a été instantané.

Tous deux ont discuté et peu de temps après, ils ont eu leur premier rendez-vous, une rencontre dont l’Argentine s’est souvenue avec rire lors de l’enregistrement des docuseries sur l’entraîneur de l’Atlético de Madrid qui a été publié cette semaine sur Amazon Prime Video.

«Notre premier rendez-vous était dans un cinéma de la rue Fuencarral à Madrid», commence par exprimer le mannequin, révélant ainsi qu’ils sont restés au cœur de Madrid, complètement inconscients du regard des gens. «Il pleuvait beaucoup, donc il y avait beaucoup de monde qui attendait et bien sûr, il fallait faire la queue».

Mais d’après ce que raconte Carla, Simeone n’était pas disposé à attendre aussi longtemps sous la pluie et a essayé de trouver un moyen plus rapide d’accéder à l’intérieur du bâtiment.

«Diego est allé et est entré par une autre fenêtre, puis quelqu’un arrive et dit : ‘Shhhhhhhh ! À la file d’attente !’ Il pensait qu’il était Cholo, qu’il n’avait pas à faire la queue. C’était très amusant», se souvient Pereyra en riant.

Marié en 2019 et avec deux filles en commun

Beaucoup de temps s’est écoulé depuis cette journée amusante et Simeone et Carla Pereyra ont réussi à créer une belle famille que l’entraîneur de l’Atlético décrit ainsi : «J’ai une très belle famille et ils sont très bons (…). Dans la vie, quand tu as des gens autour de toi qui te font réfléchir et te rendent meilleur, c’est merveilleux. Et je l’ai.»

«Nous avoir choisis c’est partager la vie, on décide de partager la vie avec quelqu’un. Pour moi c’est tout. Ensuite je vais au stade et je vois que tout le monde chante son nom et bien sûr, c’est fort, parce que je l’ai tellement au quotidien que ça me paraît naturel», détaille Pereyra.

Tous deux se sont mariés civilement en Argentine en 2019 et peu de temps après, ils ont poursuivi les célébrations avec un événement en Toscane, en Italie.

Ensemble, ils ont été parents de Francesca et Valentina, et bien sûr il faut rappeler que l’entraîneur avait déjà été père dans une précédente relation à trois reprises : de Giovanni, Gianluca et Giuliano, tous footballeurs.