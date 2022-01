Cardi B témoigne devant le tribunal qu’elle s’est sentie «extrêmement suicidaire»

Ne soyez pas surpris, il l’a bien dit ! Carlos Queiroz a volontairement écarté Cristiano Ronaldo et a élevé Mohamed Salah au rang de meilleur joueur du monde.

Carlos Queiroz connaît très bien Cristiano Ronaldo pour l’avoir dirigé en sélection Portugaise mais également à Manchester United (il était adjoint de Sir Alex Ferguson). Actuellement sélectionneur de l’Egypte, le technicien Portugais a fait une déclaration qui ne plaira pas au quintuple ballon d’or lusitanien.

Au Cameroun avec Pharaons pour la CAN 2021 (Coupe d’Afrique des nations, Ndlr), Carlos Queiroz a affirmé que le capitaine égyptien avait désormais pris le rôle de meilleur et qu’il pouvait mener ses coéquipiers à la gloire.

«Vous êtes probablement d’accord avec moi pour dire que dans notre équipe, nous avons actuellement le meilleur joueur de la planète», a déclaré Carlos Queiroz aux journalistes lors d’une conférence de presse avant le tournoi. «Si mon ami Cristiano Ronaldo écoute ça, il sera bouleversé !»

L’ancien patron du Real Madrid et du Portugal a été installé en tant que sélectionneur de l’Egypte en septembre de l’année dernière et a rapidement confirmé Salah comme son capitaine.

«Nous n’allons pas à la CAN pour nous promener, nous allons gagner… et pour ce faire, nous avons besoin d’une mentalité de gagnant, a-t-il expliqué. Mohamed Salah a ça et il peut l’inculquer dans l’équipe. Il est le meilleur joueur du monde en ce moment, et avec cela vient la conviction et la confiance. Nous sommes une équipe, pas un seul joueur. Nous construisons une équipe. Mais nous le construisons avec le meilleur joueur du monde inclus, et cela apporte la bonne mentalité dans l’équipe», a ajouté Carlos Queiroz.