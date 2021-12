Cardi B : sa fille Kulture élégante dans une robe rouge alors qu’elle pose avec sa mère

Millie Bobby Brown est sur un petit nuage ! La star de Stranger Things vient de passer son premier Noël avec son chéri Jake Bongiovi. Elle a ainsi publié une jolie photo sur la Toile pour partager ce moment avec ses fans.

Millie Bobby Brown a attendu quelques mois avant d’officialiser sa relation avec Jake Bongiovi. Mais depuis quelques semaines, le jeune couple semble vouloir passer à la vitesse supérieure.

En effet, le duo n'hésite plus à s'afficher en couple sur les réseaux sociaux. Ils publient de nombreux clichés ensemble et ne se cachent plus !

D’ailleurs, le duo a décidé de passer son premier ensemble cette année. Une jolie preuve d’amour qui montre que leur relation devient très sérieuse !

Millie Bobby Brown a partagé un joli souvenir de son premier Noël en amoureux. Elle a publié un adorable cliché avec son chéri sur sa page Instagram. On adore !

La It Girl prend la pose en faisant un calin à Jake Bongiovi. Les deux tourtereaux se montrent très complices et semblent plus amoureux que jamais !

La star de Enola Holmes en profite pour souhaiter de joyeuses fêtes à sa communauté. Elle écrit en légende «Joyeux Noël» accompagné d’un petit coeur.

Cet adorable message a immédiatement fait craquer la Toile. Il faut dire que les photos officielles de Millie Bobby Brown et de son chéri sont plutôt rares !

La jeune actrice a ainsi récolté près de 4 millions de likes sous sa photo. Mais ce n’est pas tout ! Elle a aussi reçu des milliers de compliments de la part de ses admirateurs.

«Vous êtes trop mignons», «Joyeux Noël à vous 2», « Trop beau couple», «ça fait plaisir de vous voir ensemble, joyeuses fêtes !» peut-on ainsi lire parmi les réactions. De quoi faire plaisir aux deux tourtereaux !

Pas de doute : Millie Bobby Brown a donc passé un Noël féérique auprès de son nouveau chéri. La star semble très heureuse avec Jake et n’a plus peur de se montrer !