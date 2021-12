Cardi B : la rappeuse américaine dévoile le dernier jalon de son fils de 3 mois

Invitée de l’émission Yvidero Show diffusée sur la Nouvelle chaine ivoirienne (NCI), Eudoxie Yao a fait une grosse révélation sur ses relations avec le chanteur guinéen Grand P. Selon la Bimbo ivoirienne, ce dernier serait incapable de la satisfaire au lit.

Le couple Eudoxie Yao-Grand P ne cesse d’alimenter la toile. La jeune Ivoirienne aux courbes généreuses avait publiquement annoncé qu’elle était en couple avec la star guinéenne, Moussa Kaba, de son vrai nom. Les critiques ont vite fusé pour indiquer que les deux personnalités publiques étaient plutôt engagées dans un véritable buzz. Malgré tout, la «go bobaraba» et son amoureux continuaient de vivre tranquillement leur idylle.

Grand P avait même prévu de convoler en justes noces avec Eudoxie, mais ce projet ne se réalisera pas. En effet, la «Kim Kardashian ivoirienne» a avoué ne pas supporter l’infidélité de son homme. Elle a donc annoncé la rupture. Cependant, Grand P n’avait pas dit son dernier mot. Le Guinéen a multiplié des vidéos pour demander pardon à «Eudo Rover». Les internautes ont de nouveau vu les deux amoureux en plein love.

Contre toute attente, Eudoxie Yao a réitéré son envie de se séparer de son chéri. «Grand P a trop de prétendantes et il ne se cache pas. Ce qui m’a découragé, il a fait une vidéo avec l’artiste sénégalaise où il a dit qu’il va l’épouser. Il veut épouser tout le monde et j’ai trouvé que c’était la goutte d’eau qui allait faire déborder le vase.

Donc c’est comme ça que j’ai pris ma décision (…) Mais pendant qu’il demande pardon pour qu’on se remette ensemble, il dit qu’il veut marier plusieurs femmes. Il ne sait pas ce qu’il veut. Donc ça me fatigue», a-t-elle révélé sur Life TV.

Au cours de l’émission Yvidero Show sur NCI, Eudo a fait une sortie fracassante. «On n’a jamais couché ensemble. Je ne peux pas dire que c’est du virtuel. Je l’aime beaucoup, nous sommes ensemble. Même si réellement on se met ensemble, je ne sais s’il peut me satisfaire sexuellement», a glissé la sulfureuse Eudoxie Yao, rapporte Afrique-sur7.