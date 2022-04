Cardi B : la chanteuse supprime officiellement ses comptes Twitter et Instagram

Tout en faisant la promotion de sa nouvelle société multimédia sur la santé mentale, Wondermind, Selena Gomez a révélé qu’elle était «la plus heureuse» de sa vie.

Selena Gomez, 29 ans, a parlé franchement de la santé mentale dans une interview avec Good Morning America le 4 avril.

L’ancienne de Disney Channel a été rejointe par sa mère Mandy Teefy et la femme d’affaires Daniella Pierson pour promouvoir la nouvelle société multimédia de santé mentale du trio, Wondermind.

Au cours de l’interview, Selena a révélé qu’elle n’utilisait pas Internet, bien qu’elle soit très suivie sur les réseaux sociaux.

«Je n’ai pas été sur Internet depuis quatre ans et demi», a expliqué Selena à JuJu Chang de GMA. «Cela a complètement changé ma vie. Je suis plus heureux, je suis plus présent. Je me connecte plus avec les gens. Cela me fait me sentir normal.

Selena a été très ouverte sur ses problèmes de santé mentale au fil des ans, et elle lance donc Wondermind pour aider d’autres personnes en difficulté.

«Grandir sous les projecteurs m’a certainement beaucoup appris», a-t-elle déclaré. «Je ne peux pas croire que je suis là où je suis mentalement simplement parce que j’ai pris les mesures nécessaires pour m’éloigner de cela. Parce que ce n’est pas normal.»

La star de Only Murders in the Building a poursuivi: «Si je suis connu pour quelque chose, j’espère que c’est simplement pour la façon dont je me soucie des gens. Ces jours où je ne veux pas sortir du lit – si j’avais quelque chose comme Wondermind, même s’il m’a fallu une minute pour y entrer, c’est juste là. Et il y a quelque chose de vraiment réconfortant là-dedans.

Avant son 30e anniversaire en juillet, Selena – qui a récemment confirmé qu’elle était célibataire – a également exprimé son enthousiasme à l’idée d’entrer dans un nouveau «chapitre» de sa vie.

«Je ne pourrais pas être plus ravie d’entrer seule dans ce chapitre, de manière indépendante, forte et confiante», a-t-elle déclaré. «C’est tout ce que je veux vraiment. Je suis surexcité.»