Cardi B : la chanteuse s’affiche dans un catsuit plongeant avec des découpes

Khloe Kardashian veut «aller au fond» de la situation avec Maralee Nichols et «parler» à l’entraîneur dès que possible, selon HollywoodLife.

Khloe Kardashian, 37 ans, ne fait aucune supposition sur le drame de Tristan Thompson avec Maralee Nichols. «Khloe en a marre que Tristan se retrouve dans des situations qui l’embarrassent, elle et sa famille», a déclaré une source à HollywoodLife en référence à la nouvelle selon laquelle Tristan aurait engendré l’enfant auquel Maralee a donné naissance le 2 décembre.

L’entraîneur texan de 31 ans a intenté une action en justice pour demander un soutien financier à la star de la NBA née à Toronto. Tristan a admis avoir eu des relations sexuelles avec Maralee à Houston, au Texas, en mars, mais a demandé un test de paternité concernant l’enfant.

«[Khloe] veut aller au fond de tout cela et veut lui donner le bénéfice du doute, mais nous voici avec un autre cas où Tristan fait l’actualité pour toutes les mauvaises raisons», a ajouté l’initié.

«Khloe ne sait pas si elle doit être triste, heureuse ou indifférente en ce moment. Elle espère que tout n’est pas vrai, et le temps nous le dira. Mais pour le moment, elle ne tirera pas de conclusions hâtives tant qu’elle n’aura pas toutes les informations disponibles», ont-ils également ajouté.

Une deuxième source dit à HL que Khloe est ouverte à un dialogue avec Maralee pour comprendre ce qui s’est passé. Notamment, Khloe et Tristan étaient de nouveau ensemble au printemps lorsque la relation avec Maralee s’est produite.

La fondatrice de Good American a confirmé que leur romance était de retour en juin lors de la réunion de Keeping Up With The Kardashians lorsqu’elle a discuté des projets de maternité de substitution qu’elle avait avec lui pour un deuxième bébé.

«Khloe veut parler à Maralee dès que possible et elle prévoit de la contacter, mais pas avant que Maralee n’ait le temps de guérir de l’accouchement. Elle ne veut en aucun cas la confronter», a expliqué la deuxième source.

«Khloe veut parler à sa femme à femme, de mère à mère», ont-ils expliqué, notant que la star de télé-réalité «ne sait pas quoi croire». Elle a déjà emprunté des chemins similaires: Tristan a été surpris en train de tricher en vidéo alors que Khloe était enceinte en 2018.

Un an plus tard, il a embrassé le meilleur ami de Kylie Jenner, Jordyn Woods, lors d’une fête, provoquant une autre scission. «Khloe ne sait pas quoi croire parce que Tristan lui dit que c’était une aventure d’un soir, et elle entend dire que c’était une liaison», a ajouté la source.

Tristan dit que cette femme veut juste son argent et, d’un autre côté, cette femme vient peut-être de donner naissance au frère de True. En fin de compte, elle et Tristan ne sont pas ensemble car elle ne peut pas lui faire confiance. Ce ne serait que la cerise sur le gâteau.»

Dans des documents juridiques, Tristan dit que Maralee a initié le branchement après sa fête de 30e anniversaire dans un hôtel du Texas – mais dit qu’il «ne sait pas quand la conception a eu lieu».

Maralee, qui vit maintenant en Californie, a demandé le remboursement des dépenses liées aux services liés à la grossesse comme une doula et un cours d’accouchement, ainsi qu’une pension alimentaire pour enfants.

Tristan a spécifiquement demandé que l’affaire soit déplacée de la Californie au Texas car il prétend que Maralee n’a pas de résidence permanente à Los Angeles.

Si le nouveau-né est bien celui de Tristan, il sera trois fois papa : le basketteur est aussi papa de la fille de 3 ans True avec Khloe et son fils Prince, qu’il partage avec l’ex Jordan Craig.