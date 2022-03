Cardi B : la chanteuse remporte une autre victoire en justice pour diffamation

Les récentes visites de Cardi B dans la salle d’audience ne lui ont laissé que des jugements rendus en sa faveur. Après avoir remporté une victoire de plusieurs millions de dollars contre le blogueur Tasha K pour diffamation plus tôt cette année, le rappeur du Bronx fait un autre tour de victoire sur les détracteurs, cette fois sur les partisans de MAGA.

Vendredi 25 mars, un juge a rejeté l’affaire que trois baigneurs de New York ont soulevée contre Cardi et sa sœur Hennessy Carolina après une altercation verbale dans les Hamptons en septembre 2020.

Les trois individus, dont une personne portant un chapeau Make America Great Again, ont affirmé Hennessy a craché dessus et s’est livré à des comportements insultants et menaçants.

Les trois personnes ont également affirmé que Hennessy avait qualifié le groupe de «raciste, partisans de MAGA» et, dans leur procès, affirmé que le fait d’être qualifié de «raciste» était diffamatoire. En somme, les trois ont poursuivi pour coups et blessures.

Cardi, qui n’était pas présente lors de l’altercation, a partagé une vidéo de l’incident sur Twitter et a affirmé que le harcèlement visait Hennessy et sa petite amie et que les deux se défendaient.

«Noooooon ce grand homme rose harcelait ma petite amie soeur pour déplacer sa voiture sans raison», a-t-elle commencé. «Puis ma sœur est venue là-bas, a eu un va-et-vient et ils se sont arrêtés quand elle a éteint ce téléphone. Ils harcelaient 2 femmes ! Tu vas attraper le putain de bon !»

En fin de compte, un juge de première instance s’est rangé du côté de Cardi et Hennessy, déclarant que «raciste» est une insulte générale et qu’elle ne mérite pas le niveau requis pour la diffamation. De plus, l’agression et la charge de la batterie ont également été rejetées.

Le juge a déclaré qu’il n’était pas clair si Hennessy avait l’intention de cracher sur les trois personnes. Le juge a même noté dans le procès des plaignants que l’allégation d’intention n’avait jamais été soulevée.

La victoire du procès s’ajoute à une liste continue de victoires pour Cardi. Jeudi 24 mars, elle s’est tournée vers les médias sociaux après que la Recording Industry Association of America a confirmé que les 14 chansons de son premier album de 2018, Invasion of Privacy, étaient devenues platine, faisant d’elle la première artiste à voir chaque chanson d’un album recevoir un plaque de platine.