Cardi B : la chanteuse panique de façon hilarante lors de sa rencontre avec Robert Pattinson

Eh bien, c’était un croisement inattendu de célébrités! Cardi B a partagé une vidéo de sa réaction à couper le souffle après avoir rencontré l’idole de «Twilight» Robert Pattinson.

Cardi B a prouvé qu’elle était comme le reste d’entre nous lorsqu’elle a totalement fangirl l’acteur de Twilight Robert Pattinson. Le hitmaker «WAP» s’est rendu sur Twitter le 5 novembre pour partager un clip d’elle rencontrant l’ancienne star de Harry Potter.

«Regardez qui j’ai rencontré l’autre jour ! J’avais l’impression d’être une adolescente ! elle a sous-titré un clip de cinq secondes, qui était en mode selfie. Elle a souri pour la caméra, tout en balançant un blazer noir et des boucles d’oreilles argentées, alors qu’elle balayait ses cheveux en un chignon dramatique.

«Allez. Regardez mon ami, les gars», dit Cardi dans le clip, avant que Robert ne mette la tête dans le cadre et ne sourit, avant de tirer la langue. «Ahh», crie-t-elle à la fin du clip, tout en balançant un visage parfaitement maquillé, avec un ensemble de cils flottants et des lèvres bordées de beige.

C’est arrivé quelques jours après que le hitmaker «Bodak Yellow» a donné aux fans un aperçu de sa maison de New York qu’elle partagera avec Offset.

«Ces jours-ci, je ne vis pas qu’un seul endroit», a-t-elle légendé une publication Instagram qui la montrait en train de bercer un ensemble à imprimé guépard tout en montrant son nouvel espace.

«Je suis partout grâce à mon travail. Une chose est sûre, j’avais besoin d’une maison dans ma ville natale de NY ! Je suis tellement (sic) fier de moi. Je travaille si dur pour que mes enfants soient à l’aise où qu’ils soient, quel que soit le travail. Mon mari et moi avons toujours rêvé d’avoir un berceau à New York, et nous avons décidé d’ajouter à notre portefeuille de maisons, avec Atlanta et LA.

Elle a poursuivi: «Ayant maintenant une maison à New York, je peux avoir des réunions avec ma famille tout le temps! J’ai accompli tellement de choses, mais je me sens encore loin de tous les objectifs que je veux accomplir. C’est un rêve que je peux rayer….. Faites-moi savoir si vous voulez une mini tournée !»