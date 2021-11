Cardi B : la chanteuse dévoile aux fans un aperçu de sa toute nouvelle maison à New York

Cardi B n’a plus de petit garage ! La rappeuse «WAP» a célébré le dernier ajout à son «portefeuille de maisons» en montrant sa nouvelle maison «de rêve» géante à New York !

Mardi (2 novembre) qu’elle avait acheté une nouvelle maison dans la Grosse Pomme. «Ces jours-ci, je ne vis pas qu’à un seul endroit», a-t-elle écrit au début de la publication Instagram, qui la montrait posant dans un ensemble à imprimé guépard tout en montrant ses nouvelles fouilles.

Les bras levés triomphalement, Cardi se tenait devant une paire d’escaliers aux rampes noires menant au deuxième étage. «Je suis partout grâce à mon travail. Une chose est sûre, j’avais besoin d’une maison dans ma ville natale de NY!» elle a écrit.

«Je suis tellement (sic) fier de moi», a ajouté Cardi. «Je travaille si dur pour que mes enfants soient à l’aise partout où ils sont, quel que soit le travail. Moi et mon mari [ Offset ] avons toujours rêvé d’avoir un berceau à New York, et nous avons décidé d’ajouter à notre portefeuille de maisons, avec Atlanta et LA. Ayant maintenant une maison à New York, je peux avoir des réunions avec ma famille tout le temps ! J’ai accompli tellement de choses, mais je me sens encore loin de tous les objectifs que je veux accomplir. C’est un rêve que je peux rayer….. Faites-moi savoir si vous voulez une mini tournée !»

La révélation de Cardi intervient quelques semaines à peine après qu’Offset, 29 ans, ait surpris sa femme en lui achetant une maison en République dominicaine. Alors qu’il célébrait l’anniversaire de Cardi aux LA River Studios, le rappeur Migos a pris le micro et a dévoilé son cadeau avec une vidéo de présentation.

La nouvelle propriété est entourée de palmiers et comprend une piscine sur le toit. La famille de Cardi étant originaire de la République dominicaine, cela signifie que Cardi peut avoir des «réunions» avec ses proches, où qu’ils soient.

Offset et Cardi ont besoin de tout l’espace supplémentaire parce que leur famille s’est agrandie ! Cardi a donné naissance à elle et au deuxième enfant d’Offset, un fils, le 4 septembre. Sur la première photo de leur petit garçon, Cardi a bercé le nouveau-né alors qu’il était recouvert d’une couverture Louis Vuitton.

Offset, un papa fier, regardait son nouvel enfant. Le nouvel enfant signifiait que Kulture Kiari Cephus, 2 ans, était maintenant une grande sœur – et que Cardi et Offset auraient besoin d’une nouvelle maison pour accueillir leur nouveau bébé.

«Nous sommes ravis de rencontrer enfin notre fils. Il est déjà tellement aimé par sa famille et ses amis et nous avons hâte de le présenter à ses autres frères et sœurs», ont déclaré Cardi et Offset dans un communiqué.