Cardi B : la chanteuse américaine révèle pourquoi elle ne parle plus de politique

La rappeuse «Up» a admis que les affrontements avec les républicains étaient épuisants, et cela a joué un rôle clé dans son arrêt de s’exprimer sur les questions politiques.

Se faire entendre régulièrement sur des questions politiques peut être fatigant, et Cardi B a admis que recevoir des réponses négatives de la part des conservateurs l’incitait à vouloir arrêter de s’exprimer.

La rappeuse de 29 ans a répondu à un fan qui lui a demandé pourquoi elle ne semblait pas exprimer ses opinions presque autant qu’elle le faisait dans un tweet du 14 octobre.

Elle a admis que la réaction des personnes de droite ainsi que de certaines personnes qu’elle essayait d’aider lui avait donné envie d’arrêter.

Cardi a mis ses pensées simplement dans le tweet. «J’en avais marre de me faire intimider par les républicains et aussi de me faire défoncer par les mêmes personnes que je défendais», a-t-elle écrit.

Elle a également applaudi un fan, qui l’a dénoncée et a déclaré que le rappeur semblait «lent» et «gâchait tout», en exprimant son opinion. «C’était la seule façon pour VOUS de [sic] me comprendre», a-t-elle écrit.

Avant les élections de 2020, Cardi était une voix surprenante mais puissante dans l’arène politique, comblant le fossé entre le monde des célébrités et celui de la politique.

La rappeuse s’est engagé avec des politiciens tout au long de 2020 pour aider à informer ses fans sur les problèmes et partager ses opinions. Elle avait le sénateur du Vermont Bernie Sanders lors d’un Instagram Live d’avril 2020, où les deux ont parlé de la réponse du président de l’époque, Donald Trump, à la pandémie de coronavirus.

Cardi a ensuite parlé au président Joe Biden, alors qu’il n’était que le candidat démocrate, pour partager ce qu’elle recherchait chez un leader, surtout en ce qui concerne la pandémie de COVID-19.

«Je veux une chronologie du moment où les choses vont s’améliorer. Je veux qu’un président me dise quelles sont les étapes pour aller mieux, d’ailleurs vous savez, en prenant des précautions avec nos masques et la quarantaine», avait-elle déclaré à l’époque.

Bien sûr, alors que Cardi allait contre Trump, elle a rencontré des détracteurs. Elle s’est engagée dans un échange assez animé avec la commentatrice de droite Candace Owens sur les réseaux sociaux en septembre 2020.

Candace avait affirmé que l’équipe de Biden n’utilisait Cardi que pour aider à amener les électeurs noirs aux urnes, tandis que la commentatrice insultait Cardi, en l’appelant «analphabète» dans un tweet.

La rappeuse a applaudi et a déclaré que Candace avait été manipulée par Trump et a déclaré qu’elle ne devrait pas sous-estimer l’influence de Cardi.

«J’ai une énorme plate-forme et je peux faire voter des millions de personnes pour obtenir l’HOMME QUI VOUS A UTILISÉ. Je ne veux pas me disputer avec toi Candace, je n’ai vraiment pas le temps. Honnêtement, je suis désolée pour vous», a-t-elle écrit.

En plus de parler aux politiciens et de faire tomber les têtes parlantes de droite, Cardi était l’une des nombreuses stars qui ont utilisé sa plate-forme pour demander justice pour Breonna Taylor, qui a été tuée par balle par la police.

«Le combat n’est pas terminé tant que justice n’est pas rendue», a-t-elle tweeté à l’occasion de ce qui aurait été le 27e anniversaire de Breonna.