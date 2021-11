Cardi B : la chanteuse affiche ses cheveux naturels et applaudit les trolls qui la critiquent

Cardi B s’est rendue sur Instagram pour partager une série de photos et de clips vidéo qui la montrent en train d’exposer ses cheveux naturels avec confiance au fil des ans et a admis qu’elle avait des «problèmes de gestion» avant de trouver «différentes méthodes qui fonctionnent».

Cardi B, 29 ans, dénonce les ennemis de ses cheveux naturels. La rappeuse a donné à ses fans un aperçu des nombreuses fois où elle a posé pour des photos ou tourné des vidéos d’elle en train de bercer ses tresses épaisses et a écrit une longue légende honnête sur son parcours capillaire et les personnes qui ont remis en question son apparence sans produits, perruques ou extensions.

«Pourquoi à chaque fois que je poste mes cheveux naturels, j’entends« vous êtes MIXTE, vous êtes censé avoir les cheveux longs» ? Ce n’est pas vrai et très trompeur», a-t-elle commencé dans le message du 13 novembre.

«Je publie des photos de mon parcours capillaire depuis des années et être mélangé ne signifie pas que vos cheveux sont toujours longs et bouclés, ce n’était pas mon cas. Depuis que je suis enfant, j’ai des problèmes avec la gestion de mes cheveux et il y a quelques années, je trouve différentes méthodes qui fonctionnent pour moi et je regarde ma longueur maintenant.

«Ils essaieront de nous faire croire que nos cheveux ne pousseront pas aussi longtemps, ce n’est pas vrai», a-t-elle poursuivi. «Beaucoup de produits capillaires que nous utilisions à l’époque n’étaient pas bons pour nos cheveux, mais c’est tout ce que nous avions à choisir et nous ne pouvions pas nous permettre d’aller régulièrement au salon, voire pas du tout. maintenant, tout le monde a de meilleures options, fabrique de BON produits abordables, apprend des cheveux naturels YouTube et tiktok sur la façon de mieux prendre soin de nos cheveux.

«Je veux que les femmes de couleur avec des boucles plus serrées sachent que vous n’avez pas de «MAUVAIS CHEVEUX», il n’y a pas de mauvais cheveux. et les «bons» cheveux ne signifient pas une certaine texture. TOUS LES CHEVEUX SONT BONS», a-t-elle conclu. «Découvrez mon histoire épinglée “HAIR DAY” et j’ai hâte de vous montrer plus de mes routines de soins capillaires.»

Une fois que Cardi a partagé sa publication sur les cheveux, il n’a pas fallu longtemps aux fans pour montrer leur soutien dans la section commentaires.

«Je sais que les gens vous disent de ne pas répondre aux trolls, mais je suis content que vous le fassiez parce que vous éduquez réellement ces gens ! 💪🏽👏🏽❤️», a écrit un fan tandis qu’un autre a qualifié ses cheveux de «magnifiques».

Ce n’est pas la première fois que Cardi parle de ses cheveux naturels. L’année dernière, elle a partagé une vidéo expliquant en quoi ses cheveux sont différents de ceux de sa fille de trois ans, Kulture, et a montré à quoi ils ressemblaient «deux jours» après qu’elle les ait séchés au sèche- cheveux.

«Donc, c’est vraiment comme ça que mes cheveux sont», a déclaré Cardi tout en tenant ses longues mèches droites avec ses longs ongles verts dans la vidéo. «Mes cheveux deviennent comme ça lorsque vous les séchez, puis deux jours plus tard, ils gonflent comme ça. Même lorsque vous le tressez, c’est la texture de mes cheveux