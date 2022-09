Cardi B fait une grosse annonce sur sa relation avec Offset

L’attaquant français a reconnu que de 2017 à 2021, il avait passé les pires années de sa carrière de joueur. Avec plus de confiance et une meilleure capacité physique, il part à la recherche de trophées pour Barcelone.

La carrière d’Ousmane Dembélé a été faite de hauts et de bas. L’attaquant français, depuis son arrivée à Barcelone en 2017, a eu des problèmes de blessures, principalement, ce qui a entraîné une irrégularité constante.

Dans une interview accordée à RMC Sport, Dembélé a fini par avouer qu’il perdait du temps à cause de problèmes physiques et a rappelé un conseil qu’il avait entendu enfant.

«De 2017 à 2021, j’ai perdu du temps en carrière à cause des blessures que j’ai eues. J’ai eu beaucoup de blessures aux ischio-jambiers.

Je devais travailler, mais je me souviens qu’on m’a dit quand j’étais enfant que si je ne travaillais pas, je stagnerais, si je ne devenais pas plus fort, je me blesserais.

Depuis l’arrivée de Xavi, je n’ai eu aucune blessure et je croise les doigts pour qu’il en soit ainsi. J’ai l’impression d’arriver à Barcelone, j’ai la confiance de l’équipe, du club, je suis content.

C’est bien parce qu’il s’est passé beaucoup de choses ces cinq dernières années», a-t-il commencé par dire.

L’été a été chargé pour Barcelone, qui est sur le point de perdre Dembélé sans frais après les plus de 100 millions d’euros investis dans la signature du Français. L’attaquant a fini par renouveler et a expliqué la décision de rester, décrivant désormais les objectifs pour l’avenir.

«Avec la confiance que Xavi m’a donnée, j’ai été contraint de rester au Barça. Personnellement, je veux gagner la Ligue des champions avec Barcelone, je veux que le club gagne à nouveau une Ligue des champions parce qu’il n’a pas pu depuis sept ans. Je veux gagner des titres, c’est le plus important de tous», a-t-il ajouté.

Avec le retour de la Ligue des Nations et la Coupe du monde 2022 à la porte, Dembélé a donné la clé du succès de l’équipe de France.

«J’aimerais jouer plus avec Mbappé. Sur le terrain, on se comprend très bien. Je connais déjà ses qualités et il connaît les miennes. nous avons joué quatre ou cinq matchs ensemble et ça s’est bien passé. Je veux tout faire pour être dans l’équipe le plus longtemps possible», a-t-il conclu.

Sans blessure et plus confiant qu’auparavant, Dembélé a déjà marqué deux buts et délivré quatre passes décisives en huit matchs avec Barcelone cette saison.