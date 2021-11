Cardi B : elle révèle la réaction hilarante de sa fille Kulture à l’idée d’avoir un petit frère

Camila Cabello a admis que l’anxiété est l’une des raisons pour lesquelles sa relation avec Shawn Mendes a pris fin après deux ans ensemble.

Camila Cabello, 24 ans, et Shawn Mendes, 23 ans, ont officiellement rompu après deux ans de relation et Camila a expliqué ce qui avait conduit à la séparation du couple.

Camila a parlé de ses sentiments avant la rupture alors qu’elle utilisait l’application Time to Walk sur Apple Fitness +, révélant que son anxiété était si «paralysante» que cela a eu des conséquences néfastes sur sa relation.

Parlant d’abord de la façon dont elle était dans Fifth Harmony, Camila a révélé: «Avant la pandémie, je me sentais vraiment épuisée. Je travaillais quasiment sans arrêt depuis l’âge de 15 ans. Et la rigueur avec laquelle j’ai commencé à travailler, il n’y avait tout simplement pas de congé. J’étais à peine à la maison. Je n’ai pas eu le temps d’apprendre qui j’étais en dehors de ma carrière. Empilez cela sur des problèmes de santé mentale, d’anxiété, avec ces niveaux de stress toxiques, ce n’était même pas un effondrement parce que je voulais simplement y remédier.»

«J’étais épuisée à tous points de vue et à ce moment-là, j’avais l’impression de courir un marathon avec une jambe cassée», a-t-elle admis. «J’ai continué, mais c’était extrêmement dur. Et j’aurais aimé me dire : «Laissez-moi m’arrêter une seconde et prendre un bon plâtre pour ma jambe cassée et suivre une thérapie physique.» Mais je ne l’ai pas fait. COVID est intervenu et l’a fait pour moi.»

Camila a ensuite révélé comment cette accumulation d’anxiété avait eu un effet négatif sur sa romance avec Shawn. «Je me sentais tellement anxieux, paralysant anxieux. Je me sentais vraiment instable, et je me sentais juste en désordre parce que tout à coup, cette chose qui me distrayait, mon travail et mon tournage, n’était plus là. Et donc je suis resté avec mon anxiété et mon esprit. Et cela gênait ma relation. Cela gênait mes amitiés, mon temps à la maison.

Alors que son anxiété commençait à prendre le dessus, elle ne l’a pas laissé faire, admettant : «J’ai vraiment demandé de l’aide. J’ai demandé du temps. Et j’ai appris beaucoup d’outils», a-t-elle déclaré.

«J’ai essayé beaucoup de choses différentes, différents types de thérapie, de méditation, d’exercice, changer ma façon de manger, changer définitivement la façon dont j’organise mon temps et m’assurer qu’il y a un équilibre, que j’ai du temps pour les amitiés et la connexion avec les gens et Je ne suis pas juste le nez dans la meule, je ne fais pas attention à mon corps et à mes besoins.