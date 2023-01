Cardi B avoue la vérité : «Le changement’ d’Offset a sauvé notre mariage…»

La star de la musique de 30 ans a demandé le divorce en septembre 2020 mais elle a maintenant révélé comment le rappeur Migos s’est «battu» pour sauver leur mariage.

Cardi, qui a Kulture, quatre ans, et Wave, 16 mois, avec Offset, s’est souvenue de ce qui suit : «Moi et Offset, nous ne voyions pas les choses du même œil. C’était genre, la même année où j’ai demandé le divorce et tout.»

Le chanteur de «Bodak Yellow» a initialement cité des «différences irréconciliables». Cependant, Offset a écouté ses préoccupations et il a ensuite fait un effort conscient pour changer.

Cardi a déclaré à «The Jason Lee Show» : «La principale chose que je voulais qu’il arrête, il l’a arrêté et il a changé, et ça m’a montré qu’il voulait changer pour moi.»

Cardi a précédemment discuté de leur rupture sur les réseaux sociaux, admettant qu’elle avait «décidé de partir».

Elle a déclaré : «À la fin de la journée, j’ai décidé que je voulais partir. Je n’ai pas attendu qu’il me trompe à nouveau. Je n’ai pas attendu [une] autre controverse dans laquelle il serait impliqué. J’ai décidé de partir. Si j’avais voulu rester, j’aurais pu rester. J’ai décidé de partir.»

Pendant ce temps, Cardi a travaillé comme strip-teaseuse avant de trouver le succès dans la musique, et elle a précédemment admis avoir été plus heureuse avant de devenir célèbre.

La hitmaker de Cardi a déclaré à “The Jason Lee Show” : «La principale chose que je voulais qu’il qu’il arrête et tout, il a arrêté et il a changé, et ça m’a montré qu’il voulait changer pour moi.»

Cardi a précédemment discuté de leur rupture sur les réseaux sociaux, admettant qu’elle avait «décidé de partir».

Elle a déclaré : «À la fin de la journée, j’ai décidé que je voulais partir. Je n’ai pas attendu qu’il me trompe à nouveau. Je n’ai pas attendu [une] autre controverse dans laquelle il serait impliqué. J’ai décidé de partir. Si j’avais voulu rester, j’aurais pu rester. J’ai décidé de partir.»

Pendant ce temps, Cardi a travaillé comme strip-teaseuse avant de trouver le succès dans la musique, et elle a précédemment admis avoir été plus heureuse avant de devenir célèbre.

La chanteuse – qui a épousé Offset en 2017 – a expliqué : «La chose positive est que, ma famille, tout ce qu’ils veulent, ils l’obtiennent. Tout ce que je veux acheter, je peux l’avoir. Je n’ai pas à m’inquiéter autant pour mon avenir.

«Une chose négative est que, même si je suis heureuse, j’ai l’impression d’avoir été un peu plus heureuse il y a deux ou trois ans, quand j’avais moins d’argent.

«J’avais moins de gens qui avaient des opinions sur ma vie. J’avais l’impression que ma vie était la mienne. Maintenant, j’ai l’impression que ma vie ne m’appartient même pas. J’ai l’impression que le monde me possède.»