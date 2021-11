Candidat au Ballon d’Or 2021, Karim Benzema reçoit le soutien d’un grand sélectionneur

Cristiano Ronaldo cherchera à devenir le joueur le plus important de l’histoire du football, en avouant qu’il a décidé de disputer la Coupe du monde 2026, dans ce qui sera sa sixième participation.

Beaucoup ont critiqué le fait que Cristiano Ronaldo soit revenu à Manchester United au lieu d’aller à City ou au PSG, car ils comprenaient que cela mettrait fin à sa carrière.

Cependant, après être devenu le meilleur attaquant de tous les temps dans les équipes nationales avec le Portugal, le numéro 7 a averti qu’il serait nombreux dans les années à venir.

«Je ne sais pas quels records battre, ce que je veux c’est gagner. Je suis motivé pour donner une émission encore 3, 4 ou 5 ans», a déclaré CR7 à la chaîne portugaise Sport TV.

Rappelons qu’il a participé à quatre Coupes du monde depuis Allemagne 2006, l’époque où il était le plus proche du titre après avoir terminé quatrième et se prépare pour sa cinquième Coupe du monde, au Qatar 2022 ; mais il tient parole, on le verrait à la Coupe du monde 2026, qui se jouera au Mexique, aux États-Unis et au Canada.

La vérité est qu’aucun joueur dans l’histoire n’a réussi à atteindre un tel jalon. Et il n’est pas surprenant que ce soit le cas, car il ne fait aucun doute que Cristiano Ronaldo est l’un des athlètes les plus stables de l’histoire, il ne serait donc pas déraisonnable pour lui de briser toutes les marques.