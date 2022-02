CAN U16 : la RDC remporte devant le Sénégal, l’âge des joueurs congolais fait polémique (photos)

La République Démocratique du Congo (RDC) est la première championne d’Afrique de la CAN des Champions scolaires 2022, uniquement réservée aux joueurs de moins de 16 ans. Mais l’âge de ses joueurs fait polémique.

En finale de la CAN U16, la RDC a battu le Sénégal. Mais sur les images entre la sélection sénégalaise et celle congolaise, il y a une différence de taille. Les joueurs congolais semblent être beaucoup plus âgés que les 16 ans demandés.

Pour Phillipe Doucet, consultant à Canal Plus, il faudrait l’implication de la FIFA. «L’idée est excellente, à condition que les joueurs soient effectivement… des scolaires ! Ce qui n’était manifestement pas le cas dans certains pays… C’est une première édition, mais si la Fifa veut bien s’impliquer dans le respect des âges, elle aura servi le foot africain…», a fait savoir Philippe Doucet sur Twitter.

A noter que Fatma Samoura, la sénégalaise qui est la secrétaire générale de la Fifa, a présidé la cérémonie de clôture. Elle a salué l’initiative qui vise à promouvoir «les enfants afin qu’ils deviennent, à terme des modèles pour leur communauté, mais aussi pour leur pays».

Et il n’en fallait pas plus pour que les images fassent le tour des réseaux sociaux. Sur ces photos, les internautes doutent de l’âge réel des joueurs congolais.