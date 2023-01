CAN 2025 : Samuel Eto’o fait une annonce sur la candidature de l’Algérie

Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football, a déjà choisi son camp pour ce qui est de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2025 retirée à la Guinée.

Même si le Cameroun et l’Algérie ont connu une rivalité particulièrement chaude ces derniers mois autour du barrage polémique de Coupe du monde, cela n’empêche visiblement pas Samuel Eto’o de garder des bonnes relations avec l’Algérie et les dirigeants de son football.

Samuel Eto’o, est arrivé ce dimanche à Alger, pour assister au Championnat d’Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) qui se déroule en Algérie du 13 janvier au 4 février. Le Président de la Fédération camerounaise de Football a été chaleureusement accueilli par les membres du COCHAN 2022.

Alors que la CAN 2021 au Cameroun était menacée de ne pas se tenir, l’Algérie avait poussé pour que le tournoi se joue. Et Samuel Eto’o n’a pas oublié ce soutien. «Je ne trahis jamais mes amis. L’Algérie a été aux côtés du Cameroun quand on traversait des moments difficiles avant la tenue de la CAN au Cameroun.

En retour, il est de mon devoir d’être aux côtés du président de la Fédération algérienne de football. Nous soutenons donc la candidature de l’Algérie pour la CAN 2025», a confié l’ancien capitaine des Lions Indomptables.

Par ailleurs, le president de la FECAFOOT rappelle que, «le football est là pour aider. Pas pour diviser. Et nous n’allons pas changer cette belle histoire. Le président que je suis, ça sera mon devoir de retourner l’ascenseur à la FAF».

L’Algérie est officiellement candidate à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2025 retirée à la Guinée.