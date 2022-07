CAN 2023 : la CAF décale la prochaine journée des éliminatoires !

La FIFA a tranché sur le sort de la rencontre Brésil – Argentine. Suspendu le 5 septembre 2021 pour cause de violation du protocole anti-Covid, le match entre le Brésil et l’Argentine dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 sera bien rejoué.

L’instance dirigeante du football mondial a annoncé ce mardi 26 Juillet que la rencontre des éliminatoires du Mondial 2022 entre le Brésil et l’Argentine, interrompue le 5 septembre dernier après l’intervention de l’agence sanitaire brésilienne sur le terrain, sera rejouée le 22 septembre prochain.

Les deux équipes, elles, sont déjà qualifiées pour la Coupe du monde, prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. La Seleção est assurée de terminer en tête des éliminatoires tandis que l’Argentine est certaine de prendre la deuxième place.

Lors du tournoi international, le Brésil de Neymar est dans le groupe G en compagnie de la Serbie, de la Suisse et du Cameroun ; l’Argentine de Messi, elle, figure dans la poule C avec le Mexique, la Pologne et l’Arabie Saoudite.