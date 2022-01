CAN 2021 – Vidéo : résumé du match fou Gambie – Tunisie

La 7ème édition de la phase politique de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au Bénin a réuni, ce jeudi 20 janvier 2022, une délégation gouvernementale conduite par le Ministre d’Etat, chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, et les experts de l’Union économique monétaire ouest africaine (Uemoa). Cette rencontre fait suite à la phase technique qui s’est déroulée du 08 au 10 novembre 2021.

Bonne nouvelle pour le Bénin. C’est du moins ce qui ressort des conclusions des travaux techniques effectués par les experts de l’Union, il y a quelques mois.

En effet, il ressort de la phase technique consacrée notamment à l’évaluation effective de 116 textes réglementaires ainsi que 8 projets communautaires pour un montant total de Trente-quatre milliards de francs CFA, que les résultats sont globalement satisfaisants pour le Bénin.

«Nous sommes à plus de 76% de taux d’exécution des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au Bénin, répartis dans les différentes composantes…», s’est réjoui, le président de la Commission de l’Uemoa, Abdoulaye Diop.

Il a reconnu et salué les avancées significatives enregistrées notamment dans les domaines de la gouvernance économique, des marchés publics, de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, etc.

Le président de la Commission de l’Uemoa a aussi souligné que des efforts louables sont également accomplis dans bien d’autres secteurs.

Cette rencontre a permis à la délégation de la Commission de l’Union et celle gouvernementale d’échanger sur les conclusions des travaux techniques réalisés par les experts. Ces conclusions sont consignées dans un Mémorandum.

A l’issue de la rencontre, et conformément à l’acte additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA du 24 octobre 2013 instituant cette revue, le Président de l’Union et le Ministre de l’économie et des finances rendront compte, au cours d’une audience au palais de la Marina, au président de la République Patrice Talon des résultats de l’évaluation.

Pour rappel, la revue réalisée en 2020 a permis de noter globalement des avancées en matière de transposition et d’application des réformes communautaires à l’échelle de l’Union.

En effet, les performances enregistrées par le Bénin en 2020, révèlent un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 77% comme ce fût le cas en 2019. A noter que la revue annuelle de l’Uemoa vise à donner une impulsion au processus d’intégration régionale.