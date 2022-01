CAN 2021 : une très bonne nouvelle pour les Lions de la Teranga du Sénégal

Ralf Rangnick a confirmé avant le match de Manchester United sur le terrain d’Aston Villa, samedi soir, que Cristiano Ronaldo souffre toujours d’un problème à la hanche, ce qui explique qu’il n’ait pas été retenu dans le groupe.

Le joueur de 36 ans a manqué la victoire des Red Devils contre Villa en FA Cup lundi, mais on s’attendait à ce qu’il soit de retour à temps pour le match de Premier League contre l’équipe de Steven Gerrard.

Des problèmes à la hanche pour Ronaldo

«[Il n’est pas dans le groupe] pour la même raison qu’il a manqué le match de coupe [contre Aston Villa lundi dernier]», a déclaré Rangnick à Sky Sports.

«Hier, avant l’entraînement, il avait encore des problèmes avec sa hanche et nous avons alors décidé de ne pas l’entraîner. «Après l’entraînement, j’ai eu une autre conversation avec lui et nous avons alors décidé que cela n’avait pas de sens, s’il a toujours des problèmes avec son fléchisseur de hanche, de l’emmener en voyage à [Villa Park], et ensuite, si tout va bien, de s’assurer qu’il puisse jouer [à Brentford] mercredi.»