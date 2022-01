CAN 2021 : une mauvaise nouvelle pour la Tunisie

Benjamin Mendy va quitter la prison où il était détenu depuis la fin du mois d’août. Le défenseur français de Manchester City, qui fait face à 7 accusations de viol, a vu sa demande de libération sous caution acceptée par le tribunal de Chester.

L’ancien joueur de l’OM et de Monaco sera toutefois soumis à des conditions strictes, indique le Manchester Evening News. Il devra remettre son passeport aux autorités, vivre à son domicile et ne pas entrer en contact avec les plaignantes.

Un procès cet été

Il faudra encore au moins six ou sept mois avant que le procès n’ait lieu, a indiqué le tribunal. Mendy et le co-accusé Louis Saha Matturie devront se présenter devant le juge le 24 janvier pour une audience de plaidoyer et de préparation au procès.

Pour rappel, Mendy a été inculpé pour sept chefs de viol et un d’agression sexuelle, pour des faits remontant à quatre moments différents (11 octobre 2020, 2 janvier 2021, 24 juillet 2021 et 23 août 2021). Il y a désormais cinq plaignantes, toutes âgées de 16 ans ou plus.