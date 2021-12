CAN 2021 : un grand changement pour la compétition !

La plupart restent avec Robert Lewandowski, d’autres vont avec Cristiano Ronaldo et il y a ceux qui donnent la pole position à Erling Haaland. Carlo Ancelotti, cependant, est au sommet de son avant-centre.

Dans une interview pour le journal AS, l’entraîneur italien a commenté qu’à son avis, Karim Benzema est le meilleur attaquant du monde aujourd’hui.

Carletto a basé son jugement sur les capacités footballistiques (connues de tous depuis plus d’une décennie) et la régularité des scores que KB9 a eu jusqu’à présent au cours de la saison 2021/22. Et, la vérité est qu’il ne dit pas de bêtises.

Joaquín Maroto (journaliste) : «Benzema est-il le meilleur attaquant du monde aujourd’hui ? – Carlo Ancelotti : «Je pense que oui, je le pense parce qu’il a une continuité dans le fait de marquer des buts. Je pense que maintenant ce qui ressort le plus dans un attaquant est la continuité (buteur), et il l’a comme Lewandowski l’a, comme Haaland l’a et comme Cristiano Ronaldo l’a. Ils continuent de marquer et cela fait la différence».

De même, plus que de le classer en tant qu’attaquant, Ancelotti définit Karim comme un grand footballeur. Un joueur total.

Karim Benzema inscrit 20 buts et 8 passes décisives en 23 matchs disputés cette saison avec le Real Madrid. Du jeu vidéo.