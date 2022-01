CAN 2021 : un énorme scandale entre la Tunisie et le Mali (vidéo)

L’image qui restera de ce Tunisie-Mali ne sera malheureusement pas purement sportive. Alors que le Mali menait 1-0, l’arbitre de la rencontre a sifflé la fin de la rencontre à la 89’47 soit avant la fin du temps réglementaire.

Une décision incompréhensible d’autant plus que de nombreux changements avaient eu lieu et que l’arbitre assistant allait annoncer du temps additionnel.

Les Tunisiens et notamment leur sélectionneur Mondher Kebaier se sont précipités sur la pelouse fou de rage pour avoir des explications alors que l’officiel avait déjà dans un premier temps siffler la fin de la rencontre à la 85e minute avant de se reprendre.

Auparavant, les Maliens avaient donc fait la différence grâce à un penalty de Ibrahima Koné qui prenait Ben Said à contre-pied après une main de Skhiri dans la surface. Une ouverture du score méritée après une première période où le Mali s’était montré à son avantage sans se procurer de grosses occasions.

Menés au score, les Tunisiens ont d’un coup monté leur bloc et se se montrés bien plus emballants que lors du premier acte en sollicitant Mounkoro le gardien du Mali. Malheureusement pour eux Wahbi Khazri a loupé un penalty, Mounkoro partant du bon côté et repoussant sur sa droite.

Le Mali prend provisoirement la tête de la poule F et une belle option sur la qualification face à son adversaire direct de la poule. Mais l’image du football africain et notamment de son arbitrage a été dégradée.