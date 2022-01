CAN 2021 : un énorme coup de tonnerre pour le Sénégal !

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, n’a pas été très clair sur Sergio Ramos et s’il sera titulaire pour le prochain match, après avoir raté le match contre Lyon, par choix technique.

«On vit le présent et on planifie l’avenir», a déclaré l’entraîneur du club parisien. Sergio Ramos a travaillé comme ses coéquipiers ces dernières semaines sans limites et pourra aider le Paris Saint-Germain, si Pochettino le juge bon.