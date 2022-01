CAN 2021 : un célèbre marabout dévoile l’identité du vainqueur !

Alors que le compte à rebours de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) au Cameroun est lancé, un célèbre médecin traditionnel sénégalais identifié comme Kahone a «prophétisé» que les Lions de Teranga du Sénégal remportera le trophée au Cameroun.

Le marabout sénégalais a déclaré avoir vu en rêve que les finalistes de la CAN 2019 étaient sacrés champions de la CAN 2021 et que tout le monde faisait la fête.

Le Sénégal a perdu la finale 2019 contre l’Algérie par 1-0 en Egypte et a consolidé son pedigree depuis lors. Les Lions de la Teranga ont récemment produit des stars sur le continent et ils ont aussi une «génération dorée» capable de soulever la CAN pour la première fois.

Le Sénégal est logé dans le groupe B de la CAN 2021 au Cameroun aux côtés du Zimbabwe, du Malawi et de la Guinée. Ils débuteront leur campagne le lundi 10 janvier contre le Zimbabwe, affronteront la Guinée le 14 et termineront leur phase de groupes le 18 janvier avec le dernier match de groupe contre le Malawi.

Kahone n’est pas le seul individu «spirituel» à avoir fait des «prophéties» sur le pays qui gagnerait ou non le tournoi. Un célèbre religieux nigérian, le primat Elijah Ayodele, chef de l’église spirituelle évangélique INRI à Lagos, au Nigeria, avait prédit que les Super Eagles du Nigeria ne gagneraient pas la CAN mais se qualifieraient pour la Coupe de travail de la FIFA 2022 au Qatar.