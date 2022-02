CAN 2021 : Toko Ekambi et Aboubakar Vincent s’engueulent après la défaite

Tout juste après le dernier coup de sifflet de l’arbitre après la défaite au tir au but (3-1, t.a.b), Vincent Aboubakar et Karl Toko Ekambi se sont exprimés à la presse. Le capitaine s’est offusqué contre l’ailier gauche de l’Olympique de Marseille qui l’a répondu delicatessement en retour.

Vincent Aboubakar n’a pas digéré la défaite et jette la faute à l’individualité de Toko Ekambi. «C’est une grosse déception. Le Cameroun organise une CAN et se fait éliminer en demi-finale […] Chacun voulait faire ce qu’il veut et voilà le résultat aujourd’hui. Quand on joue collectivement, on fait de bonnes choses», a confié Vincent Aboubakar au micro de Canal +.

Après, l’attaquant camerounais Karl Toko Ekambi a été interrogé au micro de Canal + sur les propos du capitaine Vincent Aboubakar après l’élimination où il s’est montré évasif. «Il pense ce qu’il veut, il dit ce qu’il veut. Je n’ai pas à polémiquer. En tout cas ont est fier de ce qu’on a fait», a réagi Karl Toko Ekambi après la défaite au tirs-au-but face aux Pharaons d’Égypte, 3-1 après 0-0 à la fin des prolongations.