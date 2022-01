CAN 2021 : «S’ils ne sont pas africains, qu’ils aillent jouer pour l’Europe…», Roger Milla

Le joueur de tennis serbe est un protagoniste dans la presse du monde entier après le refus de son visa alors qu’il se préparait à jouer l’Open d’Australie.

Le cas de Novak Djokovic a défrayé la chronique dans une grande partie du monde ces derniers jours et des athlètes, des politiciens, des journalistes et des fans de toute la planète ont commencé à se positionner en faveur d’un côté ou de l’autre.

Alors que les avocats du joueur de tennis serbe lui présentent des moyens pour qu’il puisse participer à l’Open d’Australie, et en même temps que les médias spéculent sur un éventuel veto de trois ans pour le joueur, les utilisateurs des réseaux sociaux n’ont pas manqué l’occasion de plaisanter sur le sujet et très bientôt le nouveau nom sous lequel le 20 fois champion du Grand Chelem est connu est devenu viral.

«Que le joueur de tennis cet anti-vaccin qui n’est pas autorisé à entrer en Australie s’appelle YoCovid est un extraordinaire jeu du sort», a déclaré l’un des nombreux utilisateurs de Twitter qui a plaisanté avec ce nom.

En fait, des mèmes circulent déjà avec une image du Serbe en colère lors d’un de ses matchs sous le message «Mon nom n’est pas YoCovid». Cependant, certains utilisateurs sont allés plus loin et ont souhaité en mettre un nouveau complet directement dessus : NoVac YoCovid.

A tel point que ce surnom est devenu viral qu’il a été l’une des grandes tendances du même réseau social tout au long de la journée de vendredi. Des milliers de messages du même nom et de nombreuses voix remerciant 2022 pour une histoire que «nous n’avons pas vu venir».

Le joueur de tennis a souffert avec son nom dans plusieurs langues, mais d’Espagne ils ont voulu chercher les tours aussi au surnom avec lequel Djokovic est connu dans le circuit.

De Nole, ils ont dérivé à ‘Nole let in’, complétant ainsi l’une des histoires les plus drôles du sport dans les premiers jours de la nouvelle année.

L’humoriste JJ Vaquero balaie un tweet sur Djokovic

De nombreux visages populaires ont parlé publiquement de l’affaire Djokovic, mais l’un de ceux qui a eu le plus d’impact a été le comédien de Valladolid JJ Vaquero. «Djokovic a déjà à son palmarès l’Open d’Australie et l’Australian Closed», a- t-il exprimé sur son profil Twitter, réalisant plus de 16 000 interactions.