CAN 2021 – Sénégal : Idrissa Gueye espère remporter la CAN

Ce lundi 10 janvier 2022, le Sénégal entre en compétition. Il affronte le Zimbabwe à Kouekong, dans l’ouest du Cameroun. En conférence de presse, le milieu de terrain Idrissa Gueye a lancé les hostilités du match attend remporter la CAN pour cette fois-ci.

Après 2015, 2017 et 2019, Idrissa Gueye s’apprête à disputer la 4e CAN de sa carrière. Le milieu de terrain parisien aux 84 sélections veut donc définitivement rentrer dans l’histoire, en étant de la première génération des lions de la Teranga à être sacrés champions d’Afrique. L’édition précédente, ils ont été battus par l’Algérie en finale qui a finalement remporté le sacre. Cette fois-ci, le jeune joueur espère soulever le trophée.

«Si c’est maintenant ou jamais ? On ne sait pas. L’avenir nous le dira en tout cas. On a vu la progression que le Sénégal a fait ces dernières années. On a été éliminé en phase de groupes, en quarts de finale et la dernière fois, on est arrivé en finale. On espère que celle-ci sera enfin la bonne. En tout cas, on va faire ce qu’il faut pour pouvoir y arriver», a déclaré le milieu de terrain du PSG en conférence de presse d’avant match.