Cameroun : Samuel Eto’o suspend un membre du staff, les raisons

Le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o a signé la suspension immédiate de Ferdinand Makota, ancien officier de liaison pour l’équipe camerounaise cette fin d’année. Lui qui occupe ce poste depuis septembre 2019.

Lire aussi : CAN 2022 – Samuel Eto’o : l’international camerounais prédit le vainqueur

Lire aussi : Côte d’Ivoire : que se passe-t-il entre Yvidero et Mvemba, le mari de Coco Emilia ?

Lire aussi : Côte d’Ivoire – Didier Drogba : l’incroyable déclaration de l’international ivoirien

Il serait suspendu pour mauvais comportement, mœurs et atteinte à la pudeur au sein de la Fédération camerounaise notamment un scandale sexuel dans lequel il serait impliqué il y’a quelque temps.

Lire aussi : Côte d’Ivoire : «Fais 50 ans au pouvoir…», Debordo Leekunfa fait une demande à Alassane Ouattara

Lire aussi : CAN 2021 : un marabout dévoile l’identité du vainqueur !

A une semaine de la Coupe d’Afrique des Nations de football dont le pays hôte est le Cameroun, on ne saurait dire si l’ancien membre clé de la team de la Fédération camerounaise de football sera remplacé ou pas.

Lire aussi : Un couple se filme en train de faire l’amour sur l’autel d’une église

Mais une chose est sure, c’est que la grande compétition africaine de football qui réunit 24 nations et qui commence le 9 janvier 2022 aura bel et bien lieu. Le premier match d’ouverture opposera le Cameroun à la Sierra Leone au stade Olembe à 17h précises, heure locale.