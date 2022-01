CAN 2021 : Sadio Mané donne de ses nouvelles après son choc de tête avec Vozinha (photo)

Lors du match entre le Sénégal et le Cap-Vert, pour les huitièmes de finale de la CAN, l’attaquant sénégalais Sadio Mané et le gardien des requins bleus Vozinha ont vécu un moment glaçant, un choc de têtes qui les conduira plus tard tous les deux à l’hôpital.

Malgré l’inquiétude suscitée par l’épisode, les joueurs ont rassuré les fans, l’attaquant de Liverpool partageant une photo sur le réseau social Instagram remerciant les fans pour les messages. «Sénégal-Cap-Vert sur le terrain, à l’hôpital», écrit-il, avec un emoji souriant.