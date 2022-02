CAN 2021 : «Quand j’ai raté mon premier penalty, j’ai…», Sadio Mané

Lorsqu’il débutait sa scène avec l’Ajax, Antony était le protagoniste d’une dynamique dans laquelle il devait confirmer sa position dans différents débats sur le football.

En plus d’accepter qu’il s’agisse plus de Lionel Messi que de Cristiano Ronaldo, le jeune brésilien a été invité à sélectionner son favori entre Neymar et Ronaldinho.

Compte tenu de son style de jeu, il est clair que Ney et Dinho ont eu une influence sur lui pendant qu’il grandissait et c’est probablement pourquoi il a souffert en répondant. Bien sûr, après y avoir réfléchi quelques secondes, il s’est retrouvé avec la magie unique du vainqueur du Ballon d’Or 2005.

«Neymar ou Ronaldinho ?», a demandé Koen Weijland, dans une interview qu’il a partagée sur sa chaîne YouTube. Et après avoir fait quelques gestes de doute, la fin du club d’Amsterdam a répondu : «Ronaldinho».

Dans son stade de fan, il a pu connaître l’héritage et la grandeur de Ronaldinho. Et maintenant, dans son stade de footballeur professionnel, il voit de près la qualité particulière de Neymar.

Au-delà de toute contestation, les deux sont des références historiques pour tous les fans brésiliens. Ce sont deux magiciens dont on se souviendra éternellement dans le jeu.