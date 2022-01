CAN 2021 : «On ne voulait pas reprendre parce que…», Mondher Kebaier, entraîneur de la Tunisie

Le sélectionneur tunisien Mondher Kebaier s’est montré très en colère, à l’issue des événements qui ont émaillé la fin de la rencontre de Coupe d’Afrique des Nations entre la Tunisie et le Mali.

L’arbitre s’était alors trompé à deux reprises en sifflant la fin de la partie, devant l’indignation du banc tunisien. Mondher Kebaier, a qualifié d’inexplicable la décision de l’arbitre. «Il nous prive pratiquement de sept ou huit minutes de temps additionnel. Sa décision est inexplicable», a dénoncé le sélectionneur en conférence de presse après la rencontre.

«L’arbitre zambien Janny Sikazwe siffle la fin du match, il nous demande d’aller aux vestiaires, les joueurs font un bain de glace pendant 35 minutes et après il vient et nous demande de revenir sur le terrain ? On ne voulait pas reprendre parce que les joueurs avaient déjà pris leurs bains, déconcentrés et démoralisés face à cette situation ubuesque.

Ca fait presque 30 ans que je suis dans ce domaine et je n’ai jamais vu une situation pareille, a repris le technicien. Je n’arrive pas à comprendre comment il a pris cette décision. On va voir les décisions qui vont suivre après.», a-t-il déclaré.

M. Sikazwe, en charge de la rencontre, a en effet sifflé la fin du match à la 85e minute, soit cinq minutes avant la fin du temps réglementaire, avant de se raviser puis de siffler une seconde fois à la 90e minute sans accorder de temps additionnel.

Environ une demi-heure plus tard, le match a semblé devoir reprendre avec un autre arbitre. Les Maliens sont revenus sur le terrain pour disputer les ultimes secondes du temps réglementaire et un éventuel temps additionnel. Mais les Tunisiens sont restés au vestiaire et le match n’a pas pu reprendre.