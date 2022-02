CAN 2021 : «Mohamed Salah n’a pas gagné, mais…», les mots forts de Sadio Mané

Le Sénégal a remporté sa première CAN et forcément, l’émotion est forte côté sénégalais. Pourtant, Sadio Mané a mis sa grande joie de côté pour rendre un bel hommage à son partenaire de Liverpool, Sadio Mané.

«C’est un très grand joueur avec qui je partage le même projet. J’ai beaucoup de respect pour lui. Il a tout donné pour son pays, malheureusement il n’a pas gagné, mais ça ne veut pas dire que c’est fini pour lui. D’autres échéances arrivent avec la CAN 2023, ils ont une équipe jeune. Un jour peut-être ils vont la gagner.», a-t-il déclaré.

Sadio Mané a été sacré meilleur joueur de la CAN 2021, il termine cette compétition avec le trophée de champion d’Afrique et avec des stats dignes de son rang (3 buts et 2 passes décisives. Il a également marqué le but vainqueur aux tirs au but, après avoir manqué un penalty durant la rencontre.