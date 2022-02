CAN 2021 : mauvaise nouvelle pour l’Egypte avant sa finale contre le Sénégal

Invité de la nouvelle rubrique «Allô, c’est pour poser question célébrité» de la célèbre coach ivoirienne Hamond Chic Caviar. Emma Lohoues a été alors confrontée à une multitude de questions des internautes et de l’animatrice auxquelles elle a répondu sans détour.

La célèbre actrice ivoirienne et businesswoman Emma Lohoues, s’est ainsi exprimée concernant les rapports qu’elle entretient aujourd’hui avec sa belle-famille et surtout avec le père de son unique fils.

«Ça n’allait pas, dans chaque couple, il y a des hauts et des bas et moi arrivé à un moment, les bas étaient devenus trop. Ça me fatiguait, donc je suis partie, mais sinon il n’y avait pas de problèmes avec la belle-famille, les gens ont raconté beaucoup de choses sur sa maman ici et là.

Sa maman m’adore, j’adore sa maman, on a de très bons rapports jusqu’au aujourd’hui, j’ai de très bons rapports avec le père de mon fils, pareil avec sa femme, on n’a pas de problème, mais je veux dire dans la vie, on peut s’aimer et puis après un moment ça ne va plus et quand j’ai trouvé que ça n’allait plus qu’on ne pouvait plus avancer on était plus sur la même longueur d’onde j’ai décidé de partir», a-t-elle confié.