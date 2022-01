CAN 2021 : l’incroyable geste de Didier Drogba pour les Eléphants de la Côte d’Ivoire

Au cours d’un entretien à la chaîne ESPN Brésil, le quintuple ballon d’or de 36 ans a confié qu’il se voyait bien poursuivre sa carrière à haut niveau pendant encore de nombreux années.

Lundi, lors de la victoire (1-0) contre Aston Villa en Cup, Cristiano Ronaldo a dû laisser ses partenaires en raison d’une petite blessure musculaire. Une blessure sans gravité. Ce jeudi, les médias britanniques ont donné des nouvelles rassurantes du quintuple ballon d’or.

«Je vais bien. J’ai juste une petite gêne mais, vous savez, ça fait partie de mon travail. Il faut parfois ressentir une certaine douleur. Ce n’est rien de grave et j’espère être bientôt en forme.»

Assurément, CR7 reviendra très vite en pleine possession de ses moyens, lui qui bichonne son métabolisme comme personne dans le football mondial actuel.

«La longévité est une chose fascinante que je me suis mis à étudier ces derniers temps. […] Génétiquement parlant, je ne vais pas dire que je me sens comme si j’avais 25 ans, il ne faut pas exagérer. Mais c’est comme si j’avais 30 ans. Je m’occupe bien de mon corps et de mon esprit», souffle-t-il.

«Je peux jouer à 41, 42 ans»

Loin d’envisager de raccrocher les crampons à l’âge où d’aucuns ont depuis longtemps franchi le pas de la reconversion ou de la retraite dorée, le goleador portugais vise de nombreuses années encore de challenge.

«Je suis heureux, je veux continuer et voir ce que ça va donner. Si j’arrive encore à jouer à 40 ans, je peux jouer à 41, 42 ans… Mais le plus important, c’est de profiter du moment présent.»

Et de conclure avec lucidité: «Je connais mon corps et j’ai de l’expérience. A chaque tranche d’âge, j’ai su m’adapter à de nouvelles philosophies de jeu. Je suis fier d’entendre dire qu’à mon âge, j’ai réussi à maintenir mon niveau de jeu habituel. Il y a une chose que j’ai apprise ces dernières années: après 33 ans, le corps va continuer à tenir si on s’en occupe bien. Mais la bataille la plus difficile est au niveau mental.» Là encore, l’icône de la Selecçao en a à revendre.