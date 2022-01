CAN 2021 : les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour les Éléphants de la Côte d’Ivoire

Après la suspension temporaire du portier Sylvain Gbohouo par la Commission de Discipline de la FIFA, Wilfried Zaha vient d’être déclaré positif à la COVID-19.

L’attaquant de Crystal Palace risque de manquer les premiers matchs de la Coupe d’Afrique des Nations. En stage de préparation à Jeddah en Arabie Saoudite, les Éléphants de Côte d’Ivoire sont en sous effectif et très mal embarqués. Plusieurs joueurs notamment ceux du championnat Anglais et Espagnol manquent à l’appel.

À côté de ceux-là, on dénombre des joueurs testés positifs au COVID-19, contraints donc à l’isolement en Arabie Saoudite. C’est bien à cette liste de joueurs indisponibles que vient s’ajouter l’attaquant de Crystal Palace Wilfried Zaha.

En effet, selon des sources concordantes, le virevoltant attaquant ivoirien a été testé positif à la COVID-19. Un coup dur pour le joueur qui devait rejoindre la sélection après la fin du Boxing Day c’est-à-dire le 03 janvier 2022.

À y voir de près, la participation de Wilfried Zaha à la CAN ou du moins, aux premiers matchs des Éléphants risque d’être fortement compromise surtout quand on sait que la période de la quarantaine varie entre 7 et 12 jours. Pour rappel, la Côte d’Ivoire jouera son premier match de la CAN le 12 janvier 2022.