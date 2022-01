CAN 2021 : les Lions de l’Atlas sont au Cameroun (photos)

Dans un entretien accordé à CAFOnline, le double lauréat du trophée de Meilleur Joueur Africain (2001, 2002) et finaliste de la CAN 2002 avec les Lions, El Hadj Diouf, a donné ses favoris pour la Coupe d’Afrique des Nations

«Le premier favori, c’est le Sénégal qui a été battu en finale par l’Algérie et aujourd’hui, on se doit de gagner de prendre notre revanche. Tout ce qu’on fera sans gagner le trophée, ce sera un échec. Et aussi, il faut savoir qu’il y aura de grandes équipes, ce sera une compétition très relevées peut-être la plus relevée de ces dernières années et dans un pays, on adore le football. Ce serait une grande fête du football.»