CAN 2021 : les Egyptiens lancent un avertissement fort aux camerounais

Battu 3-1 par le Sénégal ce mercredi soir pour les demi-finales, le Burkina Faso ne disputera pas la finale de la CAN. Après l’échec, l’entraîneur Kamou Malo s’est prononcé sur la prestation de son équipe.

«Je retiens que cette aventure été belle au vu des arguments qui étaient les nôtres. Arriver en demi-finale face à une équipe comme le Sénégal, je ne me satisfait de cela. Non ! J’aurai aimé gagner ce soir. Nous avons eu affaire à une équipe du Sénégal beaucoup plus athlétique surtout beaucoup plus expérimentée. C’est ce qui a fait la différence, surtout dans la gestion en deuxième période de jeu», a déclaré l’entraîneur du Burkina Faso.

Malgré la défaite et l’élimination, Kamou Malo remobilise ses joueurs pour aller chercher la médaille de bronze, lors de la petite finale. «Je félicite mes joueurs pour cette aventure. Nous n’allons pas nous arrêter de sitôt car il y’a une médaille à aller chercher et nous allons nous remobiliser pour cela».