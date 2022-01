CAN 2021 : les compos officielles du match Sénégal – Zimbabwe !

Le Sénégal affronte le Zimbabwe pour son premier match de groupes de la Coupe d’Afriques des Nations, ce lundi, à 14 heures, à Bafoussam. Découvrez les compositions officielles des deux équipes.

Le Sénégal veut prendre sa revanche. Battu en finale lors de la dernière édition en 2019, les Lions de la Téranga comptent bien aller au bout de cette Coupe d’Afrique des Nations. Ils devront pour cela bien démarrer leur compétition en s’imposant face au Zimbabwe.

Sénégal :

Zimbabwe :

𝙎𝙏𝘼𝙍𝙏𝙄𝙉𝙂 𝙓𝙄 𝙑 @FootballSenegal

Here’s your warriors XI take on Senegal.

Thoughts? 💭#TotalEnergiesAFCON2021 | #Warriors | #TeamZimbabwe pic.twitter.com/jODJLvV5nL

— Zimbabwe Football Association (@online_zifa) January 10, 2022