CAN 2021 : les Comores lourdement touchés par le Covid-19 avant d’affronter le Cameroun

La Fédération de football des Comores a communiqué ce samedi la présence de 12 cas positifs au sein de la sélection, dont les deux gardiens disponibles. L’incertitude règne pour les Coelacanthes à un peu plus de 48 heures du 8e de finale de la CAN face au Cameroun.

Parmi eux, le sélectionneur Amir Abdou, mais surtout les deux seuls gardiens encore à disposition, à savoir Moyadh Ousseini et Ali Ahamada, Salim Ben Boina étant blessé. La tenue de la rencontre est d’ores et déjà menacée.

Dans une courte vidéo publiée sur Twitter, le manager général de l’équipe, El Hadad Himidi, explique la situation chaotique au sein du groupe, où cinq autres joueurs ont été testés positifs.

«On essaie de gérer cela du mieux que l’on peut. On a aussi deux kinés qui sont touchés. C’est un moment difficile, on essaie de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de trouver des solutions alternatives mais sans le coach et surtout sans nos gardiens, la solution est assez compliquée. On ne perd pas espoir, on va tenter de trouver des solutions.», a expliqué le sélectionneur des Comores.

🚨Urgent !

Les coelacanthe touchés par le Covid avec 12 cas positifs, parmi eux, le coach Amir abdou, nos deux seuls gardiens : Moyadh Ousseini et Ali Ahamada (Ben Boina étant blessé) Point sur la situation avec notre manager général El Hadad HIMIDI. pic.twitter.com/xuEbJV2Nei — FFC 🇰🇲 (@fedcomfootball) January 22, 2022

Qualifiée pour la première fois de son histoire pour la Coupe d’Afrique des nations, la sélection nationale des Comores est parvenue à décrocher son billet pour les huitièmes de finale de la compétition, après avoir battu le Ghana et accroché la troisième place du groupe C, derrière le Maroc et le Gabon.