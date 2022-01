CAN 2021 : les Comores joueront sans gardien contre le Cameroun

Les Comores devront utiliser un joueur de champ dans les buts pour leur huitième de finale de la CAN contre le Cameroun, lundi au stade Paul Biya d’Olembe.

Les Comores doivent faire face à une crise de gardien de but. Le gardien de premier choix Salim Ben Boina est sorti blessé tandis que les deux gardiens remplaçants Ali Ahamada et Moyadh Ousseini faisaient partie des nombreux joueurs qui ont été testés positifs à la Covid-19 !

L’entraîneur-chef Amir Abdou sera également absent après avoir été testé positif au Covid19. «Nous avons déjà choisi un joueur de champ qui débutera dans les buts», a déclaré l’entraîneur des gardiens des Comores, Jean Daniel Padovani. «C’est un joueur qui a montré de bonnes qualités de gardien de but à l’entraînement».

«Nous avons joué à fond lors de la phase de poules et c’est ce qui nous a permis d’accéder aux huitièmes de finale. Nous vivons une situation exceptionnelle avec plusieurs joueurs et membres du staff touchés par le COVID-19. Il faut gérer cette situation et trouver les solutions nécessaires. On jouera avec les mêmes valeurs, avec notre état d’esprit habituel.»

Les Comores qui jouent à la CAN pour la toute première fois, ont choqué le Ghana dans le groupe C et ont finalement réservé une place en huitièmes de finale.

Les Comores devraient devenir récemment la quatrième équipe à atteindre au moins les quarts de finale lors de leur première participation à la CAN, après la Guinée équatoriale (2012), le Cap-Vert (2013) et Madagascar (2019).