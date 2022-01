CAN 2021 : les arbitres du match Cameroun – Burkina Faso dévoilés

À la veille du coup d’envoi officiel de la 33e édition de la CAN 2021, le Cameroun a tenu ce samedi 8 janvier 2022 sa conférence de presse d’avant-match. Le capitaine Vincent Aboubakar a déclaré que l’équipe est prête pour démarrer l’aventure tout en permettant la victoire.

«Je souhaite déjà la bienvenue à toutes les équipes. Nous savons qu’il y a une grosse attente autour du Cameroun et on va mouiller le maillot, aider le peuple camerounais à prendre du plaisir. On est focalisés sur l’objectif».

«L’équipe est super bien, il y a une bonne ambiance. Mais on sait que les équipes africaines sont compétitives. On ne prendra personne à la légère. Le résultat dépendra de ce que nous produisons. Il faut être ambitieux»,

«On connaît le contexte extérieur. Cette compétition est donc très attendue. Au niveau de l’ambiance, il n’y aura pas d’inquiétude… On doit se donner les moyens de bien entrer dans la compétition pour mettre tout le peuple derrière nous», a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé son avis sur la présence de Samue Eto’o dans l’équipe en tant que président de la Fédération, Vincent répond. «C’est un ancien joueur donc il sait les besoins des joueurs. Cette victoire a eu un impact très positif. Il aide à l’harmonie dans l’équipe. Sa présence est positive».

Concernant les polémiques nées entre les clubs et les pays avant la CAN, le capitaine a préféré rester évasif. «Je ne rentre pas dedans. Tu représentes ton pays et c’est important. En Europe, on te paie et les clubs veulent certaines conditions. Ce n’est pas évident. Mais c’est une immense fierté de représenter son pays. Et on doit le faire valablement sur le terrain».