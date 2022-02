CAN 2021 : le Sénégal Champion d’Afrique

Le Sénégal remporte la CAN 2022 en battant l’Egypte aux tirs au but (4-2). On peut saluer le match de Gabaski, le gardien égyptien !

Le Sénégal est le grand vainqueur de cette CAN 2022, en venant à bout de l’Egypte aux pénaltys. On ne peut pas dire qu’on ait vu un gros match, ce soir. Mais on a vu 2 grands gardiens et du suspense ! Aucune des 2 équipes n’a fait la différence dans le temps réglementaire (0-0).