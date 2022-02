CAN 2021 : le onze type de la compétition est connu !

Pays organisateur de cette édition 2022, le Cameroun a symboliquement passé le drapeau de la Confédération africaine de football à la Côte d’Ivoire, qui organisera la 34e édition de la CAN l’été prochain.

La cérémonie de clôture de la 33è édition de la CAN Cameroun 2021 a eu lieu le dimanche 06 Février 2021 au stade d’OLEMBÉ en présence du Président de la République Camerounaise, Paul BIYA, et de son épouse, de Madame le Secrétaire Général de L’UNESCO, des Présidents de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et de la Confédération Africaine de Football (CAF) ainsi que de nombreuses sommités du monde du football.

Ministre ivoirien de la Promotion des Sports et du Développement de l’Economie Sportive, Paulin Claude DANHO, a pris part à cette belle cérémonie haute en sons, en lumières et en couleurs à la fin de laquelle le flambeau de l’organisation de la prochaine CAN lui a été officiellement remis à la fin du match qui a opposé l’Égypte au Sénégal et qui a consacré les Lions de la Téranga, champions d’Afrique pour la première fois de leur histoire.

Au nom de l’État de Côte d’Ivoire, le Ministre DANHO a reçu des mains du Président de la CAF, Joseph MOTSEPE, le flambeau de l’organisation de la CAN Côte d’Ivoire 2023. C’est un Ministre des Sports, heureux qui retourne en Côte d’Ivoire ce lundi 7 février 2022 avec le flambeau de l’organisation de la CAN 2023.

Il faut dire que le séjour de Paulin Claude DANHO au Cameroun a été enrichissant. A l’invitation de l’ASCI (African Sports and Creative Institut), samedi 5 février 2022, le Ministre ivoirien des Sports a honoré de sa présence, la cérémonie de lancement du livre intitulé «Economie du sport en Afrique: réalités, défis et opportunités».

C’était en présence de SEM l’Ambassadeur de France au Cameroun et de plusieurs gloires du sport camerourais et international tels que yannick Noa et son fils Joakim, Roger MILA, Rigobert Song et plusieurs autres footballeurs internationaux sénégalais, etc.

Cette cérémonie riche en contenus fut l’occasion de plusieurs échanges et fructueux partages entre des participants de qualité tels que Amadou Gallo Fall, Président de la Basketball Africa League et avec les panelistes.

On apprend qu’une délégation de la CAF sera en visite en Côte d’Ivoire, du 7 au 9 février 2022, pour une première prise de contact de la CAF avec la Fédération ivoirienne de football (FIF) et les autorités étatiques ivoiriennes pour préparer utilement l’organisation de la CAN Côte d’Ivoire 2023.