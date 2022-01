CAN 2021 : le Nigéria de Ihenacho dicte sa loi à l’Égypte de Mohamed Salah

L’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernández, a assuré que pour son équipe cette Classique est «un défi».

«Nous essaierons d’être protagonistes et de bien défendre. Madrid est en très bon état, c’est peut-être le meilleur d’Espagne actuellement. Mais un Clásico c’est imprévisible, on sait qu’on a des moyens de leur faire mal et on va se battre jusqu’au bout», a déclaré l’entraîneur du Barça.