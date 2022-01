CAN 2021 : le Mali tenu en échec par la Gambie

Le Mali pensait tenir sa qualification grâce à un penalty transformé par Koné. Mais c’était sans compter sur l’égalisation gambienne à la 90ème minute (1-1).

Mais sans jamais être inquiétée si ce n’est par un tir dans le petit filet du Lensois Haïdara (17e) suivi aussitôt d’une tête un peu trop décroisée de Djenepo (18e). Et alors que l’on imaginait les Maliens multiplier les occasions, ce sont les Zambiens qui se montraient les plus dangereux sur coups francs par Barrow d’un tir puissant d’une trentaine de mètres sur la barre transversale de Mounkoro (21e) et Jallow, buteur contre la Mauritanie, dont la tentative échouait sur le poteau (38e).

Barrow répond à Koné

En seconde période, le Mali reprenait sa domination manquant d’ouvrir le score par Bissouma d’un tir puissant de peu au-dessus de la barre (56e), Adama Traoré qui butait sur Jobe le gardien Jobe (58e), ce dernier détournant alors un coup franc de Haïdara (64e). Et à force de mettre la défense zambienne sous pression, les Aigles obtenaient un penalty – pour une faute sur Bissouma – transformé par Ibrahima Koné (79e) comme il l’avait fait face à la Tunisie.

Un avantage de courte durée puisque Bissouma provoquait à son tour un penalty (main) marqué par Barrow marquait (90e). Avec ce nul, les deux sélections conservent toutes leurs chances de qualification en attendant la rencontre entre la Tunisie et la Mauritanie ce dimanche (17 heures).