CAN 2021 : le Malawi bat les Comores en match amical et dévoile sa liste finale

Les Flames du Malawi ont battu les Comores 2-1 dans un derby amical du COSAFA, alors que les deux équipes se préparent pour leur participation à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021.

Les buts de Gabadinho Mhango et Khuda Muyaba en première mi-temps ont donné aux Flames une victoire 2-1 sur les Coelacanthes, Fayez Mattior marquant pour les insulaires au stade Abdallah Al-Faisal en Arabie saoudite. Le match amical était le premier pour le Malawi l’annonce de l’équipe de la CAN par l’entraîneur Meke Mwase.

Mhango, basé en Afrique du Sud, était le héros du match, non seulement en ouvrant le score, mais en aidant également Muyaba pour le deuxième but du Malawi. Le but des Comores a été marqué sur penalty après que Mattior a été victime d’une faute dans la surface et l’a fait compter pour l’équipe de l’entraîneur Amir Abdou.

Les Malawites Zebron Kalima et Lawrence Chaziya ont fait leurs débuts en amical, alors que Schumacher Kuwali a été exclu de la CAN après s’être blessé à la cuisse lors du stage d’entraînement de l’équipe. Les Flames affronteront également le Mali lors de leur dernier match amical avant le début du tournoi.

Le Malawi ouvrira sa campagne contre le Gabon avant d’affronter le Zimbabwe et terminera sa campagne de phase de groupes contre le Sénégal.

Pendant ce temps, les Comores entameront leur campagne de la CAN contre le Gabon le 10 janvier avant d’affronter le Maroc le 14 janvier. Ils termineront leur phase de groupes contre les Black Stars du Ghana le 18 janvier.

Liste finale du Malawi

Gardiens : Ernest Kakhobwe (Nyasa Big Bullets), William Thole (BF Wanderers), Charles Thom (Silver Strikers)

Défenseurs : Limbikani Mzava (Amazulu, Afrique du Sud), Dennis Chembezi (Polokwane City, Afrique du Sud), Mark Fodya (Silver Strikers), Gomezgani Chirwa (Nyasa Big Bullets), Lawrence Chaziya (Civo Sporting), Stanley Sanudi (BF Wanderers), Peter Cholopi (BF Wanderers)

Milieux : John Banda (UD Songo, Mozambique), Charles Petro (Sheriff Tiraspol, Moldavie), Chimwemwe Idana (Nyasa Big Bullets), Chikoti Chirwa (Red Lions), Micium Mhone (Blue Eagles), Robin Ngalande (St George, Ethiopie), Yamikani Chester (BF Wanderers), Fransisco Madinga (FC Dilla Gori, Georgie), Peter Banda (Simba SC, Tanzanie), Zebron Kalima (Silver Strikers)

Attaquants : Richard Mbulu (Baroka FC, Afrique du Sud), Khuda Muyaba (Polokwane City, Afrique du Sud), Gabadinho Mhango (Orlando Pirates, Afrique du Sud)

Reserves : Brighton Munthali, Paul Ndlovu, Stain Davie, Norchard Chimbalanga, Gerald Phiri Junior