CAN 2021 : le magnifique geste de Sadio Mané à une famille camerounaise !

Trois ans après la terrible désillusion en finale contre l’Algérie, Sadio Mané a eu sa revanche cette année en remportant la CAN avec le Sénégal, tout en glanant le titre de meilleur joueur de la compétition.

Champion d’Afrique avec le Sénégal, Sadio Mané s’est aussi distingué en dehors des terrains. En effet, alors qu’il était hospitalisé à l’hôpital de Bafoussam après sa commotion cérébrale contractée contre le Cap-Vert en huitième de finale, l’ancien Messin a fait un incroyable geste.

«Je crois que je ne vous ai pas raconté le geste généreux que Sadio Mané à posé à Bafoussam en faveur d’une famille. Cette dernière était en détresse car une moto avait percuté leur enfant qui avait des fractures et des blessures un peu partout sur le corps, il était proche de la mort et ses parents n’avaient pas les moyens pour payer les soins.

Et Sadio, qui se trouvait dans cet hôpital trouve cette famille éplorée et leur demande ce qui se passe. On lui explique la situation et il leur a donné 400000 FCFA qui a soulagé cette famille. Je crois que cette bénédiction a été récompensée aujourd’hui par Dieu», a raconté un invité sur le plateau d’Equinoxetv.

Une incroyable générosité qui ne fera que renforcer l’image de héros du natif de Bambali.